Annalisa Minetti e il legame con la sorella Francesca: "Le ho dovuto spiegare che sarebbe diventata cieca come me”

"Mia sorella ha la mia stessa malattia. Le ho dovuto spiegare che sarebbe diventata cieca come me". Ospite a "Verissimo", Annalisa Minetti parla dello stretto legame che la lega alla più piccola di casa: Francesca.

"Non la vivo come una sorella, ma più come una figlia: avevo sedici anni e mezzo quando è nata", spiega la cantante, sottolineando di avere con lei un rapporto quasi simbiotico.

"Sono super orgogliosa della strada che ha fatto", continua Minetti, che viene poi raggiunta in studio dal marito Michele Panzarino. "L'adoro come donna, come sorella, come mamma, come moglie. Mi piace e mi sorprende in tutti i ruoli che riveste".