I problemi Angus Cloud aveva da poco dovuto fare i conti con la morte del padre e soffriva di problemi di salute mentale, come la famiglia ha spiegato al momento del ritrovamento del corpo nella sua casa di Oakland, in California. Ad agosto la madre, Lisa Cloud, ha dedicato un commovente post alla scomparsa del figlio: "Mi ha dato la buonanotte e mi ha detto che ci saremmo visti la mattina successiva", spiegando anche il suo punto di vista sulla morte del ragazzo. La donna ha contestato la ricostruzione per cui Angus si sarebbe tolto la vita per la disperazione della morte del padre Conor Hickey avvenuta due settimane prima: "Non aveva intenzione di lasciare questo mondo".

La morte Angus Cloud è deceduto nella casa di famiglia, ma Tmz ha riferito di una chiamata della madre al 911 per una possibile overdose. Sarebbe stato dichiarato morto sul posto. Secondo una fonte del tabloid, il giovane era alle prese con tendenze suicide in particolare dopo la scomparsa del padre in Irlanda solo una settimana fa.