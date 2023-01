Andrew Howe: "Mi ritiro dal mondo dell'atletica"

"Ho deciso di smettere di fare atletica leggera". A "Verissimo" Andrew Howe annuncia il suo addio alle competizioni, spiegando le motivazioni che l'hanno portato a compiere questa scelta.

"Voglio scoprire ancora di più me stesso, come persona e non solo come atleta", spiega il campione di salto in lungo, sottolineando che lo sport rimarrà parte integrante della sua vita.

La decisione arriva al termine di una carriera costellata da grandi vittorie, ma anche da momenti difficili, soprattutto negli ultimi anni. "Sono sempre stato molto esigente con me stesso, ma a un certo punto mi sono sentito come se non mi fossi mai preso il tempo di elaborare tutto quello che avevo fatto", spiega l'atleta. "Come se non avessi mai raggiunto il mio reale obiettivo, che era quello di vincere le Olimpiadi”.