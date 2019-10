Andrea Pucci show ad "Amici Celebrities"

Tra un'esibizione e l'altra, nel corso della terza puntata di "Amici Celebrities" in onda sabato 5 ottobre c'è spazio anche per la comicità di Andrea Pucci. "In realtà io sono qua per fare una 'ruffianata' - ha esordito il comico tra le risate del pubblico in studio - Ho una mamma anziana e vorrebbe partecipare a Uomini e Donne Over".

Pucci si è dunque focalizzato, ovviamente con il suo inconfondibile stile, sull'importanza dell'essere genitori e sul ruolo che hanno nei confronti dei propri figli. Il monologo ha insomma smorzato la tensione per la gara che si è chiusa con l'eliminazione di Ciro Ferrara per i Bianchi e Raniero Monaco di Lapio per i Blu.