Andrea Pucci era di scena lo show "30 anni… e non sentirli", che celebra la sua carriera, al Gran Teatro PalaGalassi di Forlì. Ma a causa di un malore il comico ha dovuto interrompere lo spettacolo." Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti...", ha detto prima di andare dietro le quinte. Il pubblico ha atteso per circa quindici minuti, sperando in un ritorno del comico, ma uno dei musicisti ha comunicato che Pucci non era in grado di riprendere. Lo spettacolo è stato quindi interrotto ufficialmente.