Andrea Giuliacci protagonista del cartoon "MeteoHeroes" 

Il meteorologo Andrea Giuliacci diventa il personaggio di un cartoon. Farà infatti parte della serie tv d’animazione “MeteoHeroes” dedicata alla salvaguardia dell’ambiente e all’ecologia, prodotta in Italia da Meteo Expert-IconaClima e Mondo tv e in onda su Cartoonito (canale 46 del DTT). I nuovi episodi della serie saranno trasmessi a partire dal 19 ottobre da lunedì a domenica in prime time alle 20:50 sempre su Cartoonito.