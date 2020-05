Andrea Denver: "Io sciupafemmine? Altro che Madonna e Paris Hilton, voglio solo riabbracciare la mia fidanzata"

Andrea Denver sexy sui social Instagram 1 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 10 di 17 Instagram 11 di 17 Instagram 12 di 17 Instagram 13 di 17 Instagram 14 di 17 Instagram 15 di 17 Instagram 16 di 17 Instagram 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sei figlio di intellettuali, ti sei laureato e hai cambiato vita, ci spieghi questo cambio di rotta?

È successo tutto per caso, mentre mi trovavo per ragioni di studio a Miami, ma ho avuto subito l'appoggio della famiglia. Appena ho detto loro che ero stato fermato per strada e che c'era la possibilità di fare il modello e, quindi, di avere un visto di lavoro, mi hanno detto subito di accettare. Io amavo già l'America, avendo trascorso molte mie estati lì fin da bambino, ragion per cui sapendo che con un visto di lavoro potevo rimanervi tre anni, ho preso l’occasione al volo. Però hai continuato a lavorare... All'inizio era un periodo di prova, poi le cose sono andate bene. Ed eccomi ancora qui.



Per anni hai lavorato con il tuo viso e il tuo fisico, non ti sei stufato di fare bello?

Quando mi è arrivata la proposta del GfVip non ci ho pensato due volte perché, al di là dell'esperienza che mi ha sempre incuriosito molto, l'ho trovato anche un modo per poter riuscire a esprimermi meglio e farmi conoscere di più, oltre al mio aspetto fisico. Durante il reality ho fatto prevalere il mio carattere, il mio lato umano.



La sensazione, vedendoti nella Casa, è che tu ti difenda sempre, che tu abbia una sorta di armatura...

Ho seguito un consiglio. Quello di comportarmi da “Manhattan gentleman”: inutile alzare la voce, fare scenate, ci si può confrontare con toni pacati, con parole mirate. Una cosa però ci tengo a dirle, sono più altruista dei newyorkesi (ride, ndr). Fuori dagli scherzi, sono stato solo me stesso.



Il riscontro della gente come è stato?

Molto positivo. Ricevo tantissimi messaggi di complimenti. Ho allargato il mio pubblico. ci sono persone che si sono appassionate al mio percorso. Mi hanno conosciuto per quello che sono, con la mia umanità, la mia ironia, la mia sensibilità. So emozionarmi e non ho paura di farlo vedere.



Sei soddisfatto quindi della tua esperienza...

Sono andato lì senza aspettative. volevo vivere l'esperienza e divertimi. Così ho fatto, con disinvoltura, mi sono lasciato andare, all'inizio prevaleva la mia timidezza, poi, quando mi sono sentito a mio agio, mi sono aperto.



Sei uno sciupafemmine, ma molto legato alla tua fidanzata...

Mi piace fare apprezzamenti. Mi piacciono le donne, la loro bellezza e il loro modo di rapportarsi al mondo, ma sono molto legato alla mia ragazza, che mi ha dato tanto e che amo. Stiamo crescendo insieme.



Di Madonna hai raccontato di una amicizia particolare, come la prenderà?

Non ho detto niente di male, ho semplicemente parlato della nostra amicizia...



Nella Casa chi ti ha stupito di più e chi ti ha deluso?

Non riesco a indicare dei nomi singoli, potrei parlarti di più persone. Mi sono trovato bene con tutti. Vorrei vivere i rapporti anche fuori... spero di poterli incontrare dopo questa emergenza.



Ora che succede nella tua vita?

Voglio tornare negli Stati Uniti e dividermi tra Italia e Usa. Mi piacerebbe una bella proposta lavorativa. Potrei dirti tante cose, tanti sogni, come quello di fare l'attore, come mi consigliano in molti. Ma fino a quando non sarà, non lo dirò. Prima di dire che ero un modello son passati anni e anni.

