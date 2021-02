Andrea Delogu nominata Cavaliere della Repubblica: "L'onore più grande della mia vita"

La Delogu ha condiviso questo importante momento di gioia con i suoi fan e su Twitter ha scritto: "L'onore amici miei arriva da questo momento per me EPICO!", postando un altro scatto in cui appare accanto al Capo dello Stato e a Flavio Insinna con cui ha condotto a settembre lo speciale "Tutti a scuola" sul ritorno in classe

Tra tv e cinema la carriera artistica di Andrea Delogu prosegue a gonfie vele. Da prima donna di "Stracult" a "La Vita in Diretta Estate" e "Ricomincio da Rai Tre". L'ultimo suo impegno cinematografico è stato "Divorzio a Las Vegas" dove è protagonista accanto a Giampaolo Morelli. Sarà prossimamente a Sanremo con Radio2.

