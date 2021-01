Andrea Bocelli dedica “Can’t Help Falling In Love” a Paolo Brosio

Sulle note di "Can’t Help Falling In Love" di Elvis Presley, Andrea Bocelli ha voluto mostrare la sua vicinanza a Paolo Brosio. Il tenore ha registrato un videomessaggio per il giornalista che è andato in onda a "Domenica Live". "Hai conosciuto il mondo sotto tutti gli aspetti - ha dichiarato Bocelli - so che stai vivendo un momento particolare, ti dedico una strofa molto significativa".

Il tenore si riferisce al nuovo amore di Paolo Brosio. Da questa estate il giornalista sta frequentando Maria Laura, una ragazza di 22 anni. I due vivono la loro relazione tra lo stupore e l'incredulità dell'opinione pubblica che, spesso e volentieri, non crede alla veridicità dei sentimenti della coppia. Visibilmente commosso dalla dedica dell'amico, il giornalista ha risposto: "Questa canzone dice che non è peccato amare una persona". Paolo Brosio ha poi rivelato che lui e Maria Laura si sono conosciuti proprio in compagnia di Bocelli e di sua moglie Veronica.