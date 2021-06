"Anche gli angeli mangiano fagioli", le curiosità sul film in cui Bud Spencer "scazzotta" insieme a Giuliano Gemma

La commedia era stata in realtà pensata per il duo Spencer/Hill, ma, come ha raccontato Borboni, un malinteso tra il produttore e gli agenti di questi attori o il fatto che Mario Girotti (Terence Hill) dovesse andare in America, fecero ricadere la scelta del compagno di Bud Spencer su Giuliano Gemma, "che se la cavò egregiamente", pur essendo famoso per la recitazione in film western e d’azione più che comici.

Gemma, racconta sempre Borboni ce la mise tutta per imitare al meglio Hill, un personaggio dall’aria apparentemente dura e dalla battuta facile creata ad hoc per far innervosire Bud Spencer e creare quindi l’effetto comico.

La storia si svolge a New York, negli Anni Trenta. Charlie (Bud Spencer) è un lottatore campione di catch mentre Sonny (Giuliano Gemma) è un ex venditore di gelati che lavora come uomo delle pulizie in una palestra. Licenziato anche qui, Sonny nota Charlie che, sul ring si fa chiamare "Uomo del mistero". Per sbarcare il lunario i due decidono di fare i gorilla per un temuto boss della malavita locale soprannominato "Sorriso". Il boss li ha scambiati per una coppia di pericolosi assassini. Il loro unico problema è che hanno un cuore troppo tenero e invece di ricattare i negozianti di Little Italy finiscono per aiutarli di tasca propria.



Alla fine, Charlie tornerà a fare il wrestler e Sonny, rimasto senza lavoro, gli farà da secondo.

Il buon riscontro al botteghino del lungometraggio spinse Barboni a creare nel 1974 il seguito "Anche gli angeli tirano di destro" ma non ebbe lo stesso successo.

Le riprese di "Anche gli angeli mangiano fagioli" si sono svolte negli Stati Uniti e negli studi di Cinecittà. Le musiche del film sono del gruppo musicale romano Oliver Onions.