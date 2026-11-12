"Amici 26" cambia programmazione: la prossima puntata sarà in onda sabato 14 novembre
In via del tutto eccezionale per dare spazio alle Atp Finals, il consueto appuntamento con il talent di Maria De Filippi cambia giorno di messa in onda
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"Amici 26" cambia il giorno di messa in onda in via del tutto eccezionale. La prossima puntata del talent show di Maria De Filippi è fissata su Canale 5 per sabato 14 novembre alle 14.20, mentre domenica 15 la rete ammiraglia darà spazio alle Atp Finals di tennis.
Dopo l'assegnazione dei banchi, gli allievi sono chiamati a esibirsi di fronte ai giudici di canto e di ballo per confermare le scelte dei responsabili artistici e mantenere il posto nella scuola.
Paulo a rischio eliminazione
Riflettori puntati sulla posizione di Paulo, che durante l'appuntamento di domenica 8 novembre è stato messo in discussione di Rudy Zerbi. Il responsabile artistico aveva inizialmente chiesto che l'allievo fosse esentato dalla classifica di giornata, spiegando come l'atteggiamento del cantante sia stato, in diverse occasioni, poco idoneo al contesto in cui si trova.
Rudy Zerbi ha dunque proposto una comparata con Morik, concedendo a entrambi una settimana di tempo per prepararsi al meglio. Gli ultimi daytime di "Amici 26" hanno seguito da vicino la preparazione di entrambi: se da una parte Morik appare determinato a sfruttare questa occasione per entrare nel talent, il percorso di Paulo è segnato da momenti di riflessioni e incertezze. Quale sarà la scelta finale di Rudy Zerbi?
L'incontro di pugilato
Attesa una nuova prova anche in ambito sportivo, con il pugile Gabriele Guidi Rontani che dovrà salire sul ring contro lo sfidante Dennis. Per l'atleta toscano si tratta del secondo incontro nello studio di "Amici", dopo la vittoria conquistata ai punti a danno di Francesco durante l'appuntamento di domenica 1 novembre.