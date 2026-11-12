"Amici 26" cambia programmazione: la prossima puntata sarà in onda sabato 14 novembre

Riflettori puntati sulla posizione di Paulo, che durante l'appuntamento di domenica 8 novembre è stato messo in discussione di Rudy Zerbi. Il responsabile artistico aveva inizialmente chiesto che l'allievo fosse esentato dalla classifica di giornata, spiegando come l'atteggiamento del cantante sia stato, in diverse occasioni, poco idoneo al contesto in cui si trova.



Rudy Zerbi ha dunque proposto una comparata con Morik, concedendo a entrambi una settimana di tempo per prepararsi al meglio. Gli ultimi daytime di "Amici 26" hanno seguito da vicino la preparazione di entrambi: se da una parte Morik appare determinato a sfruttare questa occasione per entrare nel talent, il percorso di Paulo è segnato da momenti di riflessioni e incertezze. Quale sarà la scelta finale di Rudy Zerbi?