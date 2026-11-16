"Amici 26", Aura e Benedetta vincono le gare di canto e ballo, il ritorno di Gaia: la puntata del 14 novembre

Anche qui il livello si alza. A valutare è Oriella Dorella, che assegna il primo posto a Benedetta: la pupilla di Alessandra Celentano porta in scena una variazione di danza classica e conquista la giurata. "Tecnica eccellente, doti straordinarie", commenta Dorella, invitandola a lavorare soprattutto su inizio e fine dell'esibizione, perché è quello che il pubblico ricorda. Seguono Clara e Riccardo. Ultima in classifica Charli, della squadra di Ambra, che punge con ironia: "Il prossimo viaggio facciamolo a Lourdes, perché qui stanno tutti infortunati, ballano solo i miei". A quel punto tocca ad Alessandra Celentano decidere la penalizzazione: nella prossima gara Charli partirà con un punto in meno. Per Benedetta, invece, arriva un premio speciale, una lezione con la compagnia del Teatro dell'Opera.