"Amici 26", Aura e Benedetta vincono le gare di canto e ballo, il ritorno di Gaia: la puntata del 14 novembre

Canto, danza e un ring: la puntata di "Amici 26", andata in onda in versione ridotta eccezionalmente sabato 14 novembre su Canale 5, si concentra sulle gare degli allievi presenti in studio.
La gara di canto
A giudicare le esibizioni è Ermal Meta, e il primo posto va ad Aura. La ragazza della squadra di Samurai Jay vince con il suo inedito dal ritmo latino, intitolato "Solite solite", guadagnandosi anche la possibilità di partecipare a un camp musicale in Polonia. Il giudizio del cantautore è netto: "Per me questa canzone è una hit, scritta davvero molto bene". Poi un consiglio che vale quanto il voto: guardare non solo la telecamera, ma anche il pubblico attorno. Alle sue spalle si piazza Shari, mentre Andrea Heros e Kashmere chiudono terzi a pari merito. In fondo alla classifica finiscono i Jed, mandati a una nuova sfida.
La sfida di danza
Anche qui il livello si alza. A valutare è Oriella Dorella, che assegna il primo posto a Benedetta: la pupilla di Alessandra Celentano porta in scena una variazione di danza classica e conquista la giurata. "Tecnica eccellente, doti straordinarie", commenta Dorella, invitandola a lavorare soprattutto su inizio e fine dell'esibizione, perché è quello che il pubblico ricorda. Seguono Clara e Riccardo. Ultima in classifica Charli, della squadra di Ambra, che punge con ironia: "Il prossimo viaggio facciamolo a Lourdes, perché qui stanno tutti infortunati, ballano solo i miei". A quel punto tocca ad Alessandra Celentano decidere la penalizzazione: nella prossima gara Charli partirà con un punto in meno. Per Benedetta, invece, arriva un premio speciale, una lezione con la compagnia del Teatro dell'Opera.
Incontro di pugilato
Non manca lo sport, con il combattimento di pugilato tra Gabriele e Dennis. A spuntarla è l'allievo della scuola, che difende così il proprio banco.
Il ritorno di Gaia
Chiude la puntata l'ospite musicale, e non è un volto qualunque: Gaia, già vincitrice del talent, presenta il nuovo singolo "Senz'Allegria". Il ricordo della sua esperienza ad "Amici" arriva con il sorriso di chi l'ha vissuta fino in fondo: "È stato tosto, ma è stato anche uno dei momenti più importanti della mia crescita artistica e musicale". Ai ragazzi in studio lascia un invito semplice: godersi il percorso.