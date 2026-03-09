"Amici", cambia il regolamento e altri sei allievi accedono al Serale
La selezione per la fase finale del talent prosegue, tra maglie d'oro, eliminazioni, polemiche
© Da video
Il Serale di "Amici" è sempre più imminente e gli allievi in gara sono chiamati agli ultimi tentativi per aggiudicarsi la maglia d'oro che gli permetterebbe di continuare a sognare. Durante l'appuntamento in onda domenica 8 marzo su Canale 5, Maria De Filippi ha invitato i giovani ballerini e cantanti a una performance determinante per l'accesso alla fase successiva del talent, includendo però un colpo di scena cruciale.
Il primo a esibirsi è Alessio, che dagli insegnanti ottiene tre Sì. "Vorrei ringraziare il mio prof per aver continuato a credere in me nonostante il lungo tempo, poi anche i fisioterapisti", ha commentato il ragazzo, che durante la scorsa edizione di "Amici" era stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio.
Verdetto positivo anche per Simone, che nelle scorse puntate non aveva soddisfatto le attese di Emanuel Lo.
Le performance di canto - in particolare quelle di Opi, Plasma e Caterina - riaprono lo stallo aperto al termine della scorsa puntata, quando Anna Pettinelli aveva apertamente dichiarato che non avrebbe favorito altri allievi prima di consegnare la maglia a Gard (già al Serale) e Opi. Parole che in origine non erano state ben accolte da Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini e che ora, a un passo dal Serale, hanno spinto la produzione a cambiare il sistema di accesso.
"Anna Pettinelli crede tanto in un suo allievo e ritiene che meriti l'accesso al Serale - dichiara Maria De Filippi rifacendosi al comunicato -. Questo crea uno stallo evidente e invalicabile, quindi la produzione decide di eliminare il limite dei dodici posti disponibili e di consentire l'accesso al Serale agli allievi che otterranno il Sì da almeno due professori di categoria".
Elena è la prima a beneficiare del nuovo regolamento e dopo il tentativo negato proprio da Anna Pettinelli nella scorsa puntata, accede al serale grazie all'approvazione di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.
Più tardi, accedono al serale anche Caterina e Riccardo, con quest'ultimo premiato dalla Cuccarini con la speranza che in futuro possa misurarsi anche in brani più distanti dal suo stile.
Antonio accede al Serale grazie al consenso di Veronica Peparini, visibilmente scossa dal precedente giudizio riservato da Alessandra Celentano a Giulia. Prima di negarle l'accesso alla maglia d'oro, eliminandola di fatto dal talent, l'insegnante l'aveva giudicata come "l'anello debole di tutta la scuola".
"Siamo invecchiate insieme e ti ho sentito dire che Giofrè non sarebbe andato da nessuna parte, che Sibilli non sarebbe andato da nessuna parte. Questo è il tuo punto di vista, in questo momento, e non è una sentenza definitiva", era intervenuta Maria De Filippi, nel tentativo di rincuorare la giovane ballerina.
Al termine della puntata, il giudizio rimane sospeso ancora per cinque allievi: Plasma, Valentina, Kiara, Lorenzo e Opi. Nelle prossime puntate del daytime, in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.10, si scoprirà chi di loro avrà ottenuto i Sì necessari per accedere al Serale e chi invece sarà eliminato.