"Amici", cambia il regolamento e altri sei allievi accedono al Serale

Il Serale di "Amici" è sempre più imminente e gli allievi in gara sono chiamati agli ultimi tentativi per aggiudicarsi la maglia d'oro che gli permetterebbe di continuare a sognare. Durante l'appuntamento in onda domenica 8 marzo su Canale 5, Maria De Filippi ha invitato i giovani ballerini e cantanti a una performance determinante per l'accesso alla fase successiva del talent, includendo però un colpo di scena cruciale.



Il primo a esibirsi è Alessio, che dagli insegnanti ottiene tre Sì. "Vorrei ringraziare il mio prof per aver continuato a credere in me nonostante il lungo tempo, poi anche i fisioterapisti", ha commentato il ragazzo, che durante la scorsa edizione di "Amici" era stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio.

Verdetto positivo anche per Simone, che nelle scorse puntate non aveva soddisfatto le attese di Emanuel Lo.