Amici 25: Gard vince la sua sfida, la Pettinelli sospende la maglia di Flavia

Nella tredicesima puntata del talent di Maria De Filippi ad andare in sfida sono le ballerine Anna e Giorgia e i cantanti Riccardo e Opi
Tredicesima puntata, ultima del 2025, per lo speciale della domenica di "Amici", la scuola di Maria De Filippi. La prof Pettinelli sospende la maglia di Flavia mentre Gard vince la sfida e rimane nella scuola. Dopo le gare di canto e ballo, giudicate da Arisa, Garrison e Luca Madonia, finiscono in sfida le ballerine Anna e Giorgia e i cantanti Riccardo e Opi. Ospite della puntata Jacopo Sol.
Si parte con la Pettinelli che mette in discussione Flavia. Non viene contestato l'impegno della ragazza ma la sua capacità interpretativa. La prof dice che in queste condizioni ha molti dubbi sul fatto che meriti il Serale. La Pettinelli decide di sospendere la maglia della cantante per prendere una decisione al ritorno dalle vacanze. La ragazza protesta, non è per niente d'accordo: "Non è così che si fa crescere una persona" afferma. La Pettinelli non torna sui suoi passi e Flavia chiede di cantare il brano che aveva comunque preparato, "Sola". Dopodiché, trattenendo a stento le lacrime, esce dallo studio augurando a tutti "buon Natale".
Si parte con il primo giudice di canto, che è Arisa. I giudici di ballo invece sono Garrison e Angelo Madonia. Si comincia con Alex che incassa i complimenti di Madonia. Si passa al canto con Michele che canta "With or Without You" accompagnandosi con il violoncello: Arisa è ammirata. Si torna alla danza con Emiliano che Garrison definisce "un fenomeno". Caterina presenta una versione pop di "Rimmel" che Arisa trova "perfetta" mentre la Pettinelli "insignificante". Tocca poi alla ballerina Giorgia che danza su "Dance of Death" di Lady Gaga: Madonia apprezza la commistione di danza classica e musica moderna. Lorenzo canta accompagnato dalla chitarra e Arisa trova che il brano eseguito non metta in luce le sue doti vocali. Alessio si esibisce in un passo a due con Giulia e Garrison dice di averlo trovato "sottotono" suscitando la reazione di Emmanuel e della Celentano. Elena canta "L'appuntamento" di Ornella Vanoni, Arisa fa i complimenti per timbro e voce ma è un po' perplessa dall'interpretazione data. Scende in pista poi Maria Rosaria, Madonia le fa i complimenti. Valentina si siede al piano per "Mi manchi negli occhi": Arisa la definisce "una ninfa". Garrison è rapito dall'esibizione di Pierpaolo. Angie presenta una versione di "What's Up" delle 4 Non Blondes metà fedele all'originale e metà tradotta. Madonia rileva come Paola in scena sia "matura". Si prosegue con Opi, di cui Arisa sottolinea la profondità. Tocca quindi alla ballerina Anna che viene duramene criticata da Garrison, sia per l'interpretazione che per la tecnica. Chiudono Riccardo e Plasma.
Per il ballo al primo posto c'è Emiliano seguito da Pierpaolo, Alex, Paola e Maria Rosaria. All'ultimo posto Anna mentre Alessio e Giorgia si giocano l'altro posto in sfida: va Giorgia. Per il canto al primo posto c'è Michele, seguito da Valentina, Angie, Caterina, Elena e Plasma. Ultimo posto per Riccardo, Opi e Lorenzo si giocano l'altro posto, i compagni votano per Opi.
Il cantante deve difendere il suo banco dal tentativo di Rodrigo di strappargli la maglia. Dopo un'esibizione a testa il giudice esterno assegna la vittoria a Gard. Dopo che alcuni dei concorrenti hanno presentato i loro nuovi singoli la puntata di chiude con Jacopo Sol, concorrente della scorsa edizione, che canta il suo nuovo singolo.