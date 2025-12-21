Amici 25: Gard vince la sua sfida, la Pettinelli sospende la maglia di Flavia

Si parte con il primo giudice di canto, che è Arisa. I giudici di ballo invece sono Garrison e Angelo Madonia. Si comincia con Alex che incassa i complimenti di Madonia. Si passa al canto con Michele che canta "With or Without You" accompagnandosi con il violoncello: Arisa è ammirata. Si torna alla danza con Emiliano che Garrison definisce "un fenomeno". Caterina presenta una versione pop di "Rimmel" che Arisa trova "perfetta" mentre la Pettinelli "insignificante". Tocca poi alla ballerina Giorgia che danza su "Dance of Death" di Lady Gaga: Madonia apprezza la commistione di danza classica e musica moderna. Lorenzo canta accompagnato dalla chitarra e Arisa trova che il brano eseguito non metta in luce le sue doti vocali. Alessio si esibisce in un passo a due con Giulia e Garrison dice di averlo trovato "sottotono" suscitando la reazione di Emmanuel e della Celentano. Elena canta "L'appuntamento" di Ornella Vanoni, Arisa fa i complimenti per timbro e voce ma è un po' perplessa dall'interpretazione data. Scende in pista poi Maria Rosaria, Madonia le fa i complimenti. Valentina si siede al piano per "Mi manchi negli occhi": Arisa la definisce "una ninfa". Garrison è rapito dall'esibizione di Pierpaolo. Angie presenta una versione di "What's Up" delle 4 Non Blondes metà fedele all'originale e metà tradotta. Madonia rileva come Paola in scena sia "matura". Si prosegue con Opi, di cui Arisa sottolinea la profondità. Tocca quindi alla ballerina Anna che viene duramene criticata da Garrison, sia per l'interpretazione che per la tecnica. Chiudono Riccardo e Plasma.