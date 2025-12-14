"Amici 2025", Caterina ed Emiliano vincono le gare di canto e ballo

Nella puntata di Amici di Maria De Filippi del 14 dicembre tante scintille e grandi emozioni. Gli allievi si sono confrontati in una sfida serrata tra canto e ballo, sotto lo sguardo attento di giudici d’eccezione. Ad accompagnare le esibizioni ci sono stati Carl Brave che ha cantato il suo ultimo singolo "Occhiaie", mentre l’ex allievo Luk3 ha presentato "Slalom". Tra i giudici esterni, Orietta Berti e Michele Bravi hanno valutato le performance di canto, mentre Maura Paparo e Rebecca Bianchi quella di ballo.