"Amici 2025", Caterina ed Emiliano vincono le gare di canto e ballo

Gli allievi si sono confrontati in una nuova sfida settimanale che ha messo alla prova le loro capacità artistiche
Nella puntata di Amici di Maria De Filippi del 14 dicembre tante scintille e grandi emozioni. Gli allievi si sono confrontati in una sfida serrata tra canto e ballo, sotto lo sguardo attento di giudici d’eccezione. Ad accompagnare le esibizioni ci sono stati Carl Brave che ha cantato il suo ultimo singolo "Occhiaie", mentre l’ex allievo Luk3 ha presentato "Slalom". Tra i giudici esterni, Orietta Berti e Michele Bravi hanno valutato le performance di canto, mentre Maura Paparo e Rebecca Bianchi quella di ballo.
La puntata si apre nel segno delle sfide, dove canto e ballo diventano terreno di confronto diretto e senza sconti. Ad aprire le danze è Giorgia, allieva di Veronica Peparini, chiamata a difendere il suo banco davanti al giudice Cristian Cellini. Giorgia si esibisce sulle note di "Tattoo", mentre la sfidante Nicole risponde con "Voilà". Una sfida che si conclude con la vittoria di Giorgia. Subito dopo tocca al canto con Plasma, messo alla prova dallo sfidante Simo. Entrambi presentano i propri inediti. A spuntarla è Plasma, che però non parteciperà alla gara canto.
La gara di canto regala momenti di forza ma anche di fragilità. A conquistare il primo posto è Caterina, che interpreta "Nessuno mi può giudicare". I giudici apprezzano la sua voce unica e la capacità di rendere il brano completamente suo. Seconda posizione per Riccardo, che con "Com’è straordinaria la vita" colpisce per intensità e maturità interpretativa. I complimenti sono unanimi, tanto che qualcuno scherza: se Michele Bravi avesse creduto che fosse un suo pezzo, non avrebbe dubitato. La terza posizione è segnata dalla difficoltà di Valentina che cambia brano più volte, appare visibilmente in crisi e Maria De Filippi arriva persino a suggerirle di ritirarsi. Alla fine sceglie "Man I Need", scusandosi ripetutamente. Orietta Berti la incoraggia, lodando il coraggio di non arrendersi.
Quarto posto ex aequo per Lorenzo e Michele. Il primo affronta un brano complesso come "Take a Look at Me Now", dimostrando solidità nonostante la giovane età. Michele, con "Luce" di Elisa, convince Michele Bravi, che riconosce la sua capacità di rendere il pezzo personale. Quinta posizione per Elena, che porta sul palco "Goodnight Moon". Al sesto posto Opi, provato vocalmente. Maria nota il suo malessere una volta rientrato al banco. In gara canta "Un’altra vita", firmata da Fabrizio Moro ed Elodie, riuscendo comunque a trasmettere emozione e verità. Terzultimo e penultimo posto per Gard e Flavia. A chiudere la classifica, Angie, che canta "Espresso". I giudici riconoscono la sua forte personalità, ma la invitano a curare meglio il contatto con il pubblico.
Anche il ballo vive una puntata intensa, tra applausi e confronti accesi. Il primo posto va a Emiliano, che danza su "The Days". Scende dal palco chiedendo scusa, ma Maria capisce subito il motivo, ironizzando insieme alla Celentano: “I ballerini sudano”. I giudici lo riempiono di elogi, parlando di talento, passione e anima. Secondo posto per Pierpaolo, che riceve commenti positivi per il modo in cui racconta la coreografia e per la qualità del movimento. Tuttavia, la Celentano ribadisce di non apprezzarlo particolarmente. Emanuel gli assegna un 5,5 per carenze tecniche, mentre la Peparini si infiamma, stanca di sentire sempre le stesse critiche. Il confronto tra i professori diventa acceso, soprattutto quando Emanuel paragona Pierpaolo ad Anna.
Sale sul terzo gradino del podio Alex, che balla con Alessia su "Sweet Like Cola". Rebecca Bianchi apprezza il lavoro di coppia e la solarità dell’esibizione. Quarto posto per Alessio, descritto come carismatico e magnetico. Quinta posizione per Maria Rosaria, in coppia con Mattia: bella in scena, ma chiamata a osare di più. Terzultimo e penultimo posto per Anna e Paola, entrambe duramente criticate da Maura Paparo. Anna, impegnata in Golden Hip Hop, viene invitata a mostrarsi più femminile e a rinnovare la sua energia. Chiude la classifica Giorgia. Rebecca Bianchi ne elogia la presenza scenica e la parte superiore del corpo, ma sottolinea la necessità di lavorare di più sugli arti inferiori.
Alessandra Celentano decide di mettere alla prova Alessio affidandogli un passo a due insieme a Giulia Pauselli. Proprio Giulia e Simone Nolasco danzano sulle note di "Statte zitta" di Mannarino, un'esibizione che apre la strada a una discussione accese tra i professori. Per Lorella Cuccarini l’abbinamento non convince: la differenza di statura tra Alessio e la Pauselli, renderebbe la prova poco equilibrata. La Celentano si esprime con un voto severo: 3. Emanuel Lo rilancia e propone di assegnare lo stesso compito a Emiliano, chiamato a eseguire la stessa coreografia con Giulia. A quel punto il dibattito si sposta dal movimento al corpo: i professori mettono a confronto i due ballerini. Alessio ed Emiliano scendono al centro dello studio mentre la Celentano frena: non vorrebbe che la stessa coreografia venga riutilizzata per il compito di Emanuel contro Emiliano. Intanto Emanuel Lo difende Alessio: per lui la prova è sufficiente, la maglia può restare. Un’opinione che non trova d’accordo la maestra, che continua a pensare a una bocciatura netta.