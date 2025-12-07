"Amici 2025", nessuna eliminazione

Giudice per il canto Cristiano Malgioglio, per il ballo invece Anbeta, Kledi e Francesca Tocca
Nella puntata di Amici di Maria De Filippi del 7 dicembre non c’è stata una eliminazione. Il talent ha accolto una giuria d’eccezione: Cristiano Malgioglio ha avuto il compito di valutare il canto, mentre per la danza sono tornati in studio Anbeta, Kledi e Francesca Tocca, protagonisti storici e amatissimi del programma. Cristiano Malgioglio si è esibito con il suo nuovo singolo e Alberto Urso ha regalato al pubblico un momento musicale emozionante.
La puntata inizia con la sfida giudicata da Marcello Sacchetta tra Austin e Alessio. Il ballerino vince. Dopo la sfida entrambi ballano un pezzo di hip hop. Gara di canto e ballo, si comincia con la presentazione dei giudici: entra Cristiano Malgioglio che si esibisce con il suo nuovo brano “Chi lo sa”. Poi tocca ai giudici di ballo: Anbeta, Kledi e Francesca Tocca.
Inizia Maria Rosaria che balla con Alessia con la coreografia di Samantha Togni. Gard si è esibito cantando “I migliori anni”. Alex balla da solo sulle note di “Animals” di Martin Garrix. Lorenzo canta “La donna del mio amico” e l’interpretazione è da brividi. Malgioglio gli dice: “Hai una voce stupenda”. Paola fa un passo a due con Francesco. Valentina canta “Miss you” e Malgioglio le fa i complimenti per la voce e per l’interpretazione. Anna balla con Arianna.
Riccardo canta e i prof si scatenano. Anna Pettinelli non è convinta dell’esibizione dell’allievo. Prima si scontra con Rudy Zerbi, poi con Malgioglio. Pierpaolo balla con Elena sulle note di “Senza una stupida scusa”. Si parla dei “piedi fucilati”. E c’è stato uno scontro tra Anbeta e la Celentano per via delle diverse opinioni. Plasma canta “Affogare”. Giorgia balla e riceve molte critiche. Elena canta “What about us” accompagnandosi al pianoforte. Alessio balla con Giulia Stabile sulle note di Geolier.
Angie canta “Love on the brain”. Emiliano balla con Chiara: gli dicono che è più maturo della sua età. Opi canta “Ho imparato a sognare” e Malgioglio fa i complimenti: “Bellissima interpretazione”. Flavia canta “Concedimi”, a Malgioglio piace la voce ma non l’interpretazione. I giudici escono dallo studio.
Alessio
Emiliano
Maria Rosario
Alex
Paola
Anna
Giorgia
Pierpaolo
Lorenzo
Riccardo e Valentina
Angie
Opi
Gard
Flavia
Elena
Plasma
Michele è stato chiamato ad affrontare una nuova sfida voluta da Rudy Zerbi. A sfidarlo è stata Caterina, cantante selezionata proprio dal prof. Zerbi. La ragazza ha portato una cover di “Lucciole” e ha conquistato il sì di tutti i professori, ottenendo quindi l’ingresso ufficiale nella scuola. Ma Michele non è stato eliminato. La decisione ha lasciato il pubblico sorpreso, ma il motivo è arrivato subito dopo: Rudy ha ammesso di aver cambiato idea su Michele. Proprio per questo, Zerbi ha annullato la sfida, permettendo a Michele di restare. Il ragazzo dovrà comunque affrontare una nuova prova, probabilmente la prossima settimana.
Il primo compito della settimana ha riguardato Paola, chiamata a cimentarsi in una prova assegnata da Alessandra Celentano. La consegna aveva un obiettivo ben preciso: valutare la femminilità della ballerina attraverso una coreografia intensa e delicata allo stesso tempo. Paola ha dovuto eseguire un passo a due con Michele, messo in scena dopo la dimostrazione di Giulia Pauselli e lo stesso Michele. Paola ha superato il compito, ottenendo un 7.5 dalla Celentano. Promossa anche da Veronica Peparini.
Flavia e Gard hanno l’opportunità di ricantare il loro singolo in puntata. Viene mostrato un video di Gard in cui lo si vede parlare della sua bassa autostima. Poi suonando il pianoforte l’allievo canta il suo inedito “Inferno”. Flavia, invece, racconta di esserci rimasta male per alcuni commenti social, poi canta il suo brano. Infine, Alberto Urso canta “Come noi mai”.