"Amici 2025", nessuna eliminazione

Michele è stato chiamato ad affrontare una nuova sfida voluta da Rudy Zerbi. A sfidarlo è stata Caterina, cantante selezionata proprio dal prof. Zerbi. La ragazza ha portato una cover di “Lucciole” e ha conquistato il sì di tutti i professori, ottenendo quindi l’ingresso ufficiale nella scuola. Ma Michele non è stato eliminato. La decisione ha lasciato il pubblico sorpreso, ma il motivo è arrivato subito dopo: Rudy ha ammesso di aver cambiato idea su Michele. Proprio per questo, Zerbi ha annullato la sfida, permettendo a Michele di restare. Il ragazzo dovrà comunque affrontare una nuova prova, probabilmente la prossima settimana.