Ad "Amici" l'allenamento della Pettinelli scatena Rudy: "Sei una Vessicchia tarocca"

La prof ha convocato i ragazzi nella sala relax per un allenamento "in due parti". Arrivati in sala i cantanti trovano sui tavoli dei lettori mp3 e le istruzioni: dovranno ascoltare un taglio dal brano "Ragazzo fortunato" di Jovanotti avendo poi a disposizione 15 minuti per scrivere delle barre. Una volta fatto andranno in studio per l'esibizione, per la quale avranno altri 15 minuti. Non tutti i ragazzi prendono bene il compito, in particolare Vybes, ritenendo davvero poco il tempo a disposizione per scrivere delle barre, oltretutto a comando e non sotto la spinta di un'ispirazione.