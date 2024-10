La ballerina Alessia, allieva di Alessandra Celentano, si cimenta per prima. La Celentano la promuove: "Femminile... sensuale, mai volgare“. Maria De Filippi interveien: "E’ una frecciatina che tira a Deborah". "La maestra ha ragione, non ti ho trovata per niente volgare“, commento la Toppi. Diego Lazzari propone la cover "I’m yours" di Jason Mraz anche se amadeus avrebbe preferito un inedito: "Sai stare al centro della scena. Questa canzone è perfetta per te... sembravi il cugino di Jason Mraz". Tocca a Chiara, ballerina di Alessandra. "Alle prove ti ha dato 15, pensa quanto sei stupida", scherza la De Filippi con la Celentano, mentre Emanuel Lo ha dato un 4. Vybes invece canta "Macumba" di Carl Brave, aggiunge le sue barre e lascia intatto il ritornello. Amadeus lo promuove: "Hai una faccia fortissima, le barre mi piacevano molto. E' vero che qualcosa è stata imperfetta, ma l’ho capito dalla tua espressione". Alessio, ballerino hip hop di Lo, danza sulle note di Lazza e della Pausini. Chiamamifaro canta "Giudizi universali" di Samuele Bersani. Sienna si cimenta in un assolo e convince Virna. Nicolò canta "Knockin’ On Heaven’s Door" di Bob Dylan e cattura Amadeus. La ballerina Teodora non convince Virna: "Hai da lavorare, sicuramente hai del potenziale. Ilan Muccino canta "O forse sei tu" di Elisa. Senza Cri canta "Malibu" di Sangiovanni. "Speriamo che a Sangio sia piaciuta, un grane bacio", dice Maria. Daniele balla e convince tutti. Luke3 canta "Sapore di Sale".