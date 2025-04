"Amici 24", Maria De Filippi ricorda Papa Francesco

"E adesso sentiamo un secondo le sue parole" prosegue Maria De Filippi con la foto del Pontefice sorridente sullo sfondo. "Vorrei dire una cosa a tutti voi giovani: non lasciatevi rubare la speranza! Per favore!" Recitava il Santo Padre in un suo messaggio risalente al 2013, e nel riascoltare le sue parole lo studio di Canale 5, in piedi, si concede a un lungo applauso.