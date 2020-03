Amici 19: Jacopo perde l'ultima sfida con Giulia e saluta a un passo dalla semifinale

Quarta puntata del serale di " Amici 19 ", il talent di Maria De Filippi . In giuria, al posto di Loredana Bertè, bloccata a Milano per le restrizioni per il coronavirus, c'è Alessia Marcuzzi. In semifinale accedono Nyv, Javier, Nicolai, Gaia e Giulia , che ha vinto l'ultimo scontro con Jacopo.

Questa sera al Var Adriano Pennino sostituisce Peppe Vessicchio, infortunato a un ginocchio. La gara si articolerà in quattro gironi e i vincitori di ognuno andranno in semifinale. Si parte con il primo girone, giudicato da giuria e Var. La prima a rompere il ghiaccio è Gaia, seguita da due prove di ballo di Javier e Nicolai. Rapido sguardo alla classifica, dove Gaia è in testa, seguita da Nicolai e Javier, e si passa a Jacopo che, nonostante i complimenti di Gabry Ponte, è ultimo in classifica. Chiudone le esibizioni Giulia e poi Nyv. Classifica: a passare in semifinale è Nyv, che ha un momento di commozione quando sua sorella Estelle la chiama al telefono.

Per il secondo girone si esibiscono nell'ordine Jacopo, Nicolai, Giulia, Javier e Gaia. Si arriva alla stessa situazione di settimana scorsa, dove Nicolai e Javier, pari merito, devono andare allo spareggio. A tal proposito viene ripresa la polemica di settimana scorsa, con la discussione tra la Celentano e la giuria. Viene mostrato un riassunto di quanto accaduto e poi viene mandato in onda l'opinione in merito di Eleonora Abbagnato, che giudica i ragazzi entrambi di alto livello, migliore Javier dal punto di visto tecnico, migliore Nicolai da quello artistico. Quindi il voto della giuria non era sbagliato. La Celentano prende atto della cosa ma rimane della sua idea. In semifinale va comunque Javier, che questa sera è riuscito a conquistare anche il cuore di Vanessa Incontrada.

E' la giuria a votare per il terzo girone. Apre Giulia, seguita da Gaia. Per la ragazza c'è una sorpresa: in collegamento c'è la mamma e tutta la famiglia. Riprende la gara con il passo a due (senza contatto fisico...) di Nicolai e infine Jacopo. Anche per lui c'è un momento speciale: è il collegamento con la fidanzata. Scende la maglia del vincitore: a conquistare la semifinale a questo giro è Nicolai.



Quarto e ultimo girone. Il voto è anche nelle mani del pubblico a casa. 00.27: Inizia il quarto girone, Si apre con una comparata tra Giulia e Gaia, seguita da Jacopo. I due più votati sono Gaia e Jacopo. Il verdetto tocca quindi al Var, che assegna la vittoria alla cantante. Gaia va così in semifinale.

L'ultimo scontro quindi è tra Giulia e Jacopo. Una sfida da dentro o fuori: chi vince va in semifinale, chi perde saluta il programma. A votare sono tutti: Var, giuria e professori. I ragazzi si esibiscono in tre prove a testa. Prima del verdetto finale c'è un monologo di Vanessa. Scende l'ultima felpa e ha stampato sopra il volto di Giulia: è lei a volare in semifinale, mentre Jacopo viene eliminato.