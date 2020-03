"Amici 19", Giulia strappa a Nyv l'ultimo posto per la finale: sarà sfida con Javier, Gaia e Nicolai

Sarà finale a quattro per il serale di " Amici 19 ". A conquistare il pass per l'ultima sfida del talent di Maria De Filippi sono stati i due ballerini, Javier e Nicolai , e due cantanti, Gaia e Giulia . Quest'ultima ha avuto la meglio su Nyv nell'ultimo scontro. Una puntata che ha visto il sopirsi di tutte le polemiche e una serie di sfide di alto livello.

La De Filippi spiega che i proventi sia del televoto della settimana che di quello di stasera, andranno tutti alla protezione civile. Anche questa sera la giuria è composta da Gabry Ponte, Vanessa Incontrada e Alessia Marcuzzi. Prima dei gironi classici a due ragazzi viene data la possibilità di ottenere il via libera diretto per la finale con esibizioni nei quali vanno ottenuti otto si tra giuria, var e professori. La prima a esibirsi è Giulia che viene fermata dai tre no di Timor, della Peparini, di Anna Pettinelli e di Vanessa Incontrada. Stesso destino per Javier che non riesce a passare per i voti negativi di Cannito, Vessicchio, Zerbi e ancora una volta Vanessa.

Si passa quindi al primo girone. Apre Gaia che interpreta il suo inedito. Dopo l’esibizione uno sguardo alla classifica la vede al primo posto. Si prosegue con una comparata tra Javier e Nicolai che, dopo settimane di rivalità accesa, hanno appianato i loro contrasti e ora sono in buoni rapporti. Al termine dell’esibizione Gaia resta in testa, Nicolai è secondo e Javier terzo. Nyv si piazza terza mentre Giulia va in testa a pari merito. Le due ragazze si trovano chi allo spareggio e la prima finalista è Gaia.

Secondo girone dove votano i professori. Apre Giulia, seguita da Nicolai.il ballerino va in testa alla classifica. Tocca poi a Nyv che si piazza al secondo posto. Chiude il girone Javier. Che balza al primo posto e ottiene la seconda maglia da finalista. Per il ballerino, alla gioia per la finale se ne unisce un’altra: da Cuba sono infatti collegati telefonicamente i suoi genitori.

Momento di divertimento con Al Bano e Romina che rispondono a turno a domande sulla loro vita con Rudy Zerby legato alla ruota di un tabellone che gira per indicare i punti fatti a ogni risposta corretta. Per Rudy è una sorta di tortura che però non finisce qui: l’Intermezzo si conclude infatti con un super gavettone.

Terzo girone. I ragazzi rimasti in gara sono ormai tre per due posti e questa volta a votare è il var. Inizia inizia Nyv, seguita da Giulia e poi da Nicolai, a cui Cannito chiede un assolo, senza il contorno coreografico preparato da Peparini, per poterlo giudicare meglio. Un assolo che evidentemente convince Vessicchio e Cannito dal momento che è lui a ottenere la terza maglia da finalista. Anche per lui c'è un collegamento con i genitori, che lo chiamano in videochiamata da Aruba.

A giocarsi l'ultimo posto sono quindi Nyv e Giulia. Al termine delle esibizioni è la cantante napoletana a prevalere. Per Nyv c'è la consolazione di due premi (il premio Marù e il premio Tim).

