Ad "Amici" Giulia entra in crisi: "Non ci arrivo in finale"

Ad "Amici" la finalissima è sempre più vicina e puntata dopo puntata il cerchio si stringe sempre di più intorno ai ragazzi rimasti in gara. Dopo la quarta puntata del Serale cantanti e ballerini tornano in casetta e Giulia ha un momento di sconforto: "Adesso davvero tanta paura. Non ci arrivo alla finale". Dopo aver ascoltato i professori, ancora dubbiosi su di lei, la cantante scoppia in lacrime.

Gaia e Nicolai in veranda si scambiano le opinioni sulla puntata appena conclusi. Sono felicissimi di come è andata: sanno di avere dato tutto sul palco e non riescono a smettere di sorridere. Poco dopo li raggiunge anche Giulia, che però ha il morale basso. "Ragionando su come è andata stasera.... non ci arrivo in finale. Il cerchio si stringe. Ho un sacco di tensione addosso".

I COMMENTI DEI COMPAGNI - La cantante è stata l'ultima ad accedere alla finale e secondo lei questo ha un peso. "Non c'entra nulla chi arriva prima e chi arriva dopo secondo me. Ogni puntata è diversa", la rincuora Nicola. Anche Gaia le consiglia di vedere il lato positivo: "Sorridi... le nostre canzoni sono fuori, sei seconda su iTunes. Concentrati su di te, non su quello che succede. Su tutte le cose belle che ti sono capitate stasera". Giulia sembra rincuorata dalle parole dei compagni, ma una volta in casa si sfoga anche con Nyv: "Passerà... alla fine è andata bene".

I GIUDIZI DEI PROFESSORI - Giulia si confronta con i professori di canto, che non sono però tutti pienamente soddisfatti. Stash si complimenta per la prova comparata con Gaia: "Sei stata impeccabile, ti sei presa il palco ed è quella la Giulia che io vorrei vedere sempre".

Più duro il giudizio della Pettinelli: "Gaia e Nyv sono risolte nel loro stile. Quella che non vedo ancora in carreggiata è Giulia. Ha sempre troppa voce, urla e talvolta risulta fastidiosa. Se non trova la misura se ne va a casa". Parole pesanti che feriscono la cantante e la fanno scoppiare il lacrime.

Ti potrebbe interessare: