"Amici 19", Alessandra Celentano contro gli altri giudici: "Siete incompetenti"

"Voi parlate così perché siete incompetenti". La maestra di ballo di "Amici 19", Alessandra Celentano, ci va giù pesante ne confronti degli altri giudici, ma subito precisa: "Non è un'offesa". Oggetto della discussione sono i complimenti da parte di alcuni giudici, tra cui quelli di Vanessa Incontrada, al ballerino Valentin e alla sua esibizione "Je suis malade".

Per la maestra Celentano, Valentin sarebbe invece sempre uguale" nei passi, nelle espressioni, nelle dinamiche". "Non sto dicendo che non è bravo", continua la maestra di ballo rispondendo al coreografo Mattia Cannito che le dice: "Valentin è stato impeccabile, tu in quanto giudice non dovresti anteporre il tuo gusto personale al resto".