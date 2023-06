"Amici Full out", Giulia Stabile ha dimenticato Sangiovanni? Ecco l'indizio durante l'intervista doppia con Isobel

Giulia Stabile ha definitivamente dimenticato Sangiovanni? La ballerina, vincitrice di Amici nel 2022, è stata protagonista di una divertente intervista doppia con Isobel, concorrente di quest'anno nel programma di Maria De Filippi, durante la prima serata del concerto "Amici Full Out", in onda martedì 20 giugno su Italia 1. Le due ballerine si sono confrontate rispondendo alle domande di Nicolò De Devitiis.

Da diversi giorni si rincorrono le voci di una rottura tra la ballerina e il cantante: "Posso solo dire - aveva detto di recente la ragazza in un'intervista, che però non aveva voluto specificare - che per me resterà per sempre il primo grande amore". Intanto, durante il programma di Italia 1 Giulia è sembrata volere guardare avanti: in particolare, molti telespettatori hanno notato come la ragazza abbia risposto alla domanda "Chi è il più sexy della classe di Amici di quest'anno?". Quasi senza pensarci, la ragazza ha fatto il nome di Ramon venendo ripresa da De Devitiis per non aver rispettato il turno di Isobel. E ancora: "Cosa cerco in un ragazzo? Che sia buono, niente bugie...".