"Amici 22", Alessandra Celentano stronca il sirtaki di Maddalena: "Sembra una taranta"

Durante la sesta puntata di "Amici 22" di Maria De Filippi la maestra Alessandra Celentano critica l'esibizione di Maddalena sulle note del sirtaki, tradizionale danza greca in un brano tratto dal film "Zorba il Greco": "Sembrava più una taranta, per il sirtaki bisogna avere uno stile ben preciso", dice l'insegnante alla ballerina del team di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. "Hai sbagliato direzione, sei andata a ballare in Puglia, non in Grecia".

A supportare il commento critico di Celentano si aggiunge Cristiano Malgioglio: "Ho visto ballare una taranta, lei è bella da vedere ma non mi ha dato niente a differenza di Wax". Lo difende la sua ballerina: "Ho detto che si sarebbe cimentata in una danza popolare di origine greca, non l'ho presentata con eccessiva enfasi".