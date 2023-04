"Amici 22", Wax si scaglia contro le critiche di una giornalista: “Non è oggettiva”

Ad "Amici 22" è il momento delle pagelle per i cantanti della scuola. Riuniti nella sala comune gli artisti rimasti in gara leggono insieme le recensioni dei giornalisti, ma non tutti sembrano soddisfatti. È il caso di Wax che non accetta di buon grado le critiche di Cristiana Mariani, giornalista del Quotidiano Nazionale. "Posso fare il giornalista anche io con la quinta elementare per scrivere queste cose", sbotta Wax che non prende bene il giudizio negativo sul suo conto. Di lui la giornalista scrive: "La sua voce ha il segnale disturbato" e non gli dà neppure un voto, ma scrive: "Prende poco". Il giovane cantante crede che la redattrice sia "poco oggettiva" e chiede di parlare con lei al telefono per un confronto.

La pagella - Per Wax neppure un voto, ma solo un giudizio negativo: "Prende poco". La giornalista Cristiana Mariani che aveva già provocato le lacrime di Aaron per un giudizio negativo, questa volta con le sue parole provoca la reazione di Wax. "Ascoltarlo in 'Scusate parlo di Maria' è come quando si parla al telefono con qualcuno il cui cellulare ha poco campo. Solo che nel suo caso è al 100% autotune. L'idea della dedica a Maria De Filippi è carina e tenera, lui è sorridente e simpaticone", scrive la giornalista che poi passa al giudizio del secondo inedito. "Ci provo sposto la spina dell'antenna, ma è proprio la sua voce ad avere il segnale disturbato. Un po' meglio su 'Raffaella è mia', anche se la infarcisce di un a fretta alla Giamburrasca che Tiziano Ferro non aveva. Però più godibile senza dubbio rispetto al primo brano", conclude Mariani.

La reazione di Wax - "Vatti a comprare un gelato Cristiana Mariani, te lo offro io". Così il cantante di "Amici 22" dopo aver letto le parole della giornalista. "Non sei oggettiva Cristiana, non sei oggettiva", continua Wax che dopo dice: "Posso fare il giornalista anche io con la quinta elementare per scrivere queste cose". Il giovane che non può sopportare la modalità con cui la giornalista ha espresso il suo giudizio chiede alla produzione del programma di parlare al telefono con la Mariani per avere un confronto. "Non perdo una gara da più di due settimane, però, mi devono comunque sminuire", considera il cantante riferendosi ai giornalisti che lo criticano.

Il confronto con la giornalista - Il giorno seguente Wax viene messo in contatto con Cristiana Mariani. Il giovane le spiega che ritiene "molto offensive" le sue parole, per questo motivo non riesce ad accettarle senza polemizzare. "Non mi sembra che il suo sia il modo giusto per commentare un ragazzo di Amici che dalla mattina alla sera fa musica e canta. Mi dispiace sentire queste cose da lei". La giornalista dice di essere molto contenta del confronto e giudica la richiesta di Wax segno di "grande maturità". Cristiana Mariani spiega che le pagelle non hanno mai l'intento di mettere in discussione la bravura o il talento degli artisti. "Io esprimo semplicemente il mio parere - sottolinea la giornalista - ti prego di prenderlo solo come un parere e non come una bocciatura da parte del mondo del giornalismo o della mia testata. Quelle esibizioni non mi sono piaciute, ma non significa che non mi piaci tu".

Mariani poi prova a dare un consiglio al giovane cantante: "Il fatto che tu reagisca in questo modo mi fa capire che sei davvero un artista, tu ti confronti e reagisci male. Il tuo essere irruento, il tuo temperamento mantienilo anche dopo amici. La kazzimma, così come si dice a Napoli, mantienila sempre", conclude la giornalista che promette al giovane che sarà presente al suo primo concerto. A quel punto Wax appare molto più sollevato, soddisfatto del confronto e forse anche pronto a ricevere nuove critiche: "Comunque continui a scrivere quello che vuole su di me", dichiara il cantante prima di salutare la giornalista.