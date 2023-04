Ad "Amici 22" è guerra tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano: "Disposta a tutto per i suoi allievi"

Il giudizio della Celentano su Mattia Nella lettera indirizzata a Mattia (che ha vinto il ballottaggio contro Samu), Alessandra Celentano punzecchia anche il maestro Todaro: "Raimondo urla al mondo intero che sei versatile (al contrario di Ramon). Io penso che per essere un ballerino di latino te la cavi benino con hip-hop e modern. Non è scontato". Dopo i "complimenti" arriva però la critica: "Bisogna dire la verità, finché il tuo prof ti consegna coreografie cucite su di te è tutto ok. Perché devi essere versatile? Perché ancora non eccelli nel tuo stile. Non sei ancora completo, anche se devo ammettere che sei migliorato e questo mi fa piacere". La maestra gli rimprovera poi che quando balla in coppia viene oscurato da Benedetta, con cui negli ultimi tempi non sono mancati gli screzi. Per questo lo vuole vedere ballare da solo contro la sua allieva: "Affronterai una coreografia di modern contro Isobel, senza escamotage".

Un guanto poco equo La coreografia è nelle corde di Isobel è questa è una cosa che Mattia non comprende: "Perché devo dimostrare la mia versatilità su questo, che è lo stile di Isobel? Io non rifiuto, mi sono sempre impegnato in tutti i guanti e farò così anche con questo. Ci sono però certi punti in cui posso anche farmi male perché non ho la preparazione di Isobel". Anche la compagna è d'accordo con lui, mentre secondo Maddalena è in linea con quello che ha scritto la Celentano ma non è equo.

Todaro: "E' pronta a tutto per i suoi allievi" Ormai manca pochissimo alla finale e i ragazzi cercano di guadagnarsi il loro posto al sole: i cantanti proponendo i loro inediti e i ballerini facendosi notare dalle compagnie più prestigiose. Raimondo Todaro, maestro di Mattia, gli fa capire quale siano le vere intenzioni della Celentano: "Per tanti mesi non ha detto nulla, secondo te perché tira fuori tutto adesso? Perché siete rimasti in pochi e potresti essere pericoloso. Lascia perdere quello che ti dice, non puoi fare nulla per convincerla del contrario. Ti ha fatto fare hip-hop, modern e anche neoclassico. Basta, sono i fatti che contano, non le parole". Secondo Raimondo "lei per i suoi allievi farebbe qualsiasi cosa, regolare e irregolare. Tante cose sono sbagliate e non hanno senso, non rimanerci male. Secondo me non ci crede nemmeno, lo fa per spingere i suoi".