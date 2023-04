"Amici 22", Ramon eliminato: il ballerino perde la sfida col cantante Cricca

Ramon eliminato. E' questo il verdetto al termine della sesta puntata del serale di "Amici 22", il talent show condotto da Maria De Filippi. Il 21enne ballerino umbro perde la sfida finale col cantante Cricca (team Lorella Cuccarini - Emanuel Lo). La squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi vede quindi assottigliarsi il numero di allievi a un passo dalla finale del 14 maggio. A rischio eliminazione era finito anche il ballerino Mattia. Ospiti in studio il comico Enrico Brignano e la cantautrice Gaia Gozzi, vincitrice del talent nell'edizione del 2020.

La prima manche - A scendere in pista per prima è la squadra di Arisa e Raimondo Todaro che decidono di sfidare il team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Isobel si cimenta con un esibizione di tip tap sulle note di "Bang Bang" mentre Wax, chiamato da Arisa, interpreta una sua versione di "Non voglio mica la luna" di Fiordaliso. I giudici Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè decidono di assegnare il punto a Isobel. Wax è protagonista anche della seconda sfida col ballerino Ramon e questa volta ha la meglio. Ramon perde con Mattia e Aaron e va all'eliminazione finale.

La seconda manche - Si prosegue col team vincente, Arisa e Raimondo Todaro, che questa volta lancia la sfida alla squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. I primi allievi a sfidarsi sono Angelina e Mattia. La cantante si cimenta con "Kiss" di Prince e incassa il commento positivo di Malgioglio: "L'ho vista conturbante e sexy". Il ballerino si esibisce sulle note di "Candyman" ma ad avere la meglio è Angelina. Nella sfida tra Wax e Maddalena l'atmosfera si infiamma dopo l'esibizione del sirtaki che suscita critiche incrociate. Celentano bolla la performance di Maddalena come "taranta" seguita da un commento simile di Malgioglio: "Bella ma non mi ha emozionato". Nella sfida finale della manche tra Wax e Mattia ha la meglio il cantante milanese. Mattia è a rischio eliminazione.

Il guanto di sfida tra professori - Non poteva mancare il classico appuntamento che vede i professori protagonisti. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo scaldano con un medley di musiche Anni Settanta, direttamente da "Disco Inferno" ricevendo il plauso di tutti. Arisa e Raimondo Todaro avanzano di un decennio: "Vi porteremo negli anni Ottanta". La cantante lucana interpeta Witney Houston con la hit "I Wanna Dance with Somebody". Alessandra Celentano e Rudy Zerbi omaggiano Raffaella Carrà ballando sulle note di alcuni successi della Raffa nazionale.

La terza manche - Nella terza e ultima manche i team Lo-Cuccarini e Zerbi-Celentano si affrontano in un guanto di sfida a tema sensualità. Nel duello tra Maddalena e Isobel i giudici si dividono ma alla fine la linea di Malgioglio e Giofrè prevale su Michele Bravi e a vincere è Maddalena. Aaron e Cricca sono i protagonisti della seconda sfida rispettivamente con Dua Lipa e Cesare Cremonini. Michele Bravi premia Aaron e Malgioglio ne approfitta per chiedere scusa sul giudizio tranchant della puntata scorsa: "Se ti dico qualcosa è perché voglio farti crescere alla mia maniera". Emozioni fioccano nella sfida tra Angelina e Isobel con quest'ultima che balla sulle note di "Che sia benedetta" di Fiorella Mannoia. Prima della performance Maria De Filippi fa alla ballerina una sorpresa, mostrandole le foto della sua famiglia stampate sulla coreografia. A vincere è il team di Celentano e Zerbi che mandano al ballottaggio Cricca e Angelina. I giudici scelgono Cricca, terzo allievo a rischio con Ramon e Mattia il quale però beneficia di un salvataggio istantaneo.

La sfida finale - Cricca e Ramon si contendono l'ultimo decisivo duello. Il primo canta "Cercavo amore" di Emma Marrone, il secondo balla sulle note de "Le tasche piene di sassi" di Jovanotti. La tensione è tale che viene spezzata solo da una "incursione" in studio del comico Enrico Brignano. Lasciato lo studio i due allievi e i loro compagni rientrano in casetta ed è li che Maria De Filippi comunica l'esito del verdetto. Nonostante la delusione per l'eliminazione per Ramon è però in arrivo una sorpresa: il ballerino partirà alla volta degli Stati Uniti per una borsa di studio a New York alla Complexios Contemporary Ballet di David Richardson.