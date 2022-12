Ad "Amici 22" attrazione tra Isobel e Gianmarco (ma lui sta con Megan)

La ballerina australiana ha dimostrato di avere talento da vendere, ma anche un sex appeal innato mentre danza e non solo. Ad accorgersene è stato soprattutto Gianmarco, allievo di Alessandra Celentano, che fa sempre più fatica a trattenersi di fronte alla ragazza. Come la prenderà la collega Megan, nonché sua fidanzata nella scuola?

La gara di "World Of Dance" - Isobel, Ramon e Gianmarco sono risultati primi nella gara di ballo e hanno avuto come premio una grande opportunità: girare un concept video per "World Of Dance". Davanti a un rappresentante di "World Of Dance - Italy" i tre ballerini di Alessandra Celentano hanno mostrato tutto il loro talento. Sulle note di "Dirty" la ballerina ha convinto il giudice, ma anche Gianmarco seguiva i suoi movimenti con attenzione e per istinto si è morso il labbro vedendola ballare in maniera così sensuale.

Amicizia affettuosa - Dopo la gara Isobel ha abbracciato i compagni, con Gianmarco che non ha mancato di farle sentire tutta la propria stima anche a livello professionale. "Meravigliosa! Ci siamo goduti questi due mesi senza la ragazzetta ma adesso i primi posti in classifica sono sempre prenotati". La 19enne ha risposto al complimento con un caloroso abbraccio che non è sfuggito ai telespettatori.

I sospetti social - Sui social, infatti, sono convinti che il triangolo presto regalerà delle sorprese e hanno addirittura invitato la maestra Celentano a intervenire. Gianmarco intanto cerca spesso Isobel in casetta, con la scusa d'insegnarle l'italiano e interrogarla sui verbi. Era stato proprio lui ad accoglierla in casa dicendole: "Se vuoi imparare l'italiano vieni da me". Solo una gentilezza da collega o qualcosa di più?

Apprezzata da tutti - Isobel è entrata nella scuola vincendo una sfida contro Claudia, allieva di Raimondo Todaro, per volere di Alessandra Celentano e Emanuel Lo. In poco meno di un mese, coreografia dopo coreografia, la ballerino ha fatto incetta di premi e approvazioni, da parte dei professori, dei giudici esterni e del pubblico. La 19enne iniziato a ballare all’età di tre anni e nel 2018 ha vinto il premio “Australia’s dancer of the year".