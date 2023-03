"Amici 22", Gianmarco saluta tra le lacrime i compagni e lascia per sempre la casetta

Ci sono però delle consolazioni per Gianmarco Petrelli costretto ad abbandonare il talent. La prima riguarda il suo futuro di ballerino.

Grosse opportunità future

Dopo l'eliminazione infatti Maria de Filippi gli ha comunicato di essere il vincitore di una borsa di studio a New York dalla durata di tre mesi, così come era già successo alla fidanzata, Megan Ria, eliminata nel primo appuntamento del Serale: "Andrai alla Geoffry Ballet School, una delle scuole più rinomate al mondo". Queste le parole della conduttrice. Durante l'evento potrai essere selezionato da agenzie di talent per opportunità lavorative, potrai confrontarti con talenti provenienti da tutto il mondo...". Una bella opportunità per il 22enne romano.