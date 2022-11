Ad "Amici 22" Cricca e Claudia entrano in crisi dopo la puntata

Il cantante di Lorella Cuccarini nella scorsa puntata ha presentato per la prima volta il suo inedito "Supereroi", ma non è affatto soddisfatto del debutto. Anche la ballerina di Raimondo Todaro ammette di non aver dato il massimo nella sua coreografia ed è molto dispiaciuta per come è andata.

A tirare un brutto scherzo a Cricca è stata l'emozione di dover presentare il suo inedito "Supereroi" ad "Amici 22", di fronte ai professori e al maestro Peppe Vessicchio, che non ha dato un giudizio positivo della prova. Durante una pausa della registrazione, il cantante ha ammesso con le lacrime agli occhi: "Non è andata bene l'esibizione, non ho cantato bene, ho anche sbagliato le parole. Non sono soddisfatto di niente". Intorno a lui i compagni hanno provato a tirarlo su di morale, ma non c'è stato niente da fare.

Il consiglio della Cuccarini: "Non devi avere pudore dei sentimenti" - La maestra Cuccarini, saputo dell'accaduto chiede quindi d'incontrarlo. "Mi hanno detto che durante una pausa hai avuto un crollo. Cosa succede?". Cricca le confessa di essere andato nel pallone per colpa dell'emozione: "Oggi è andata male. Era la prima volta che cantavo il singolo 'Supereroi', con una giuria eccezionale e le radio. Sono arrivato sul palco abbastanza emozionato. Mentre cantavo non ero consapevole di quello che stavo facendo, non ero dentro al pezzo".

Una crisi non legata solamente all'esibizione della puntata: "Qui dentro non sono più molto tranquillo, sto mettendo in dubbio tante cose. Confrontandomi con gli altri mi sento inferiore e ho anche pensato che questo non è il mio posto". Lorella gli dà un consiglio prezioso: "Non devi più trattenerti, devi buttare giù questa parete emotiva. Hai troppo pudore dei sentimenti, non devi averlo. Quando hai delle difficoltà, sfogati con i ragazzi o chiamami".

Claudia: "Mi spaventa l'idea di uscire" - In puntata Claudia, ballerina di Raimondo Todaro, è arrivata ultima alla gara di improvvisazione. Una volta rientrata in casetta scoppia in lacrime per non aver dato il massimo. In sala prove incontra il suo insegnante Raimondo Todaro e crede di averlo deluso. "Tu non mi deludi mai, ma mi sento di non fare un buon lavoro con te. Mi devi aiutare tu, io sono sempre qui per te", la rincuora il maestro. "Ho paura di aver deluso tutti e di non piacere a nessuno, nemmeno a me. Non mi piace il percorso che sto facendo qui, ma sono contenta e grata di tutto quello che sto imparando", ribatte lei tra le lacrime. "Sono tanto spaventata dall'uscire da qui e tornare a lavorare in discoteca. Era l'unico modo che avevo per guadagnare qualche soldo e poter dedicare abbastanza tempo alla danza. La mia paura è dover ritornare a fare quelle cose lì".

Per il suo insegnante il problema non è né la danza, né il suo corpo, ma la testa. "Piangi, sfogati... non devi avere paura di farlo. Il fatto che tu abbia le tue incertezze ci sta. Ma io non sono una tua incertezza, non credo di averti trasmesso questo. Non hai problemi a livello di danza, sei una ballerina preparata", afferma Todara. "Sei molto mentale ed è evidente a tutti che hai un blocco. Da cosa dipenda è quello che sto cercando di capire io, per sapere se posso darti una mano. Spero che anche tu capisca che ti me ti puoi e ti devi fidare, altrimenti non andiamo da nessuna parte".