Ad "Amici 22" i ballerini si sfidano sulla creatività: scopri chi ha vinto

Mattia: "La danza è la mia voce"

Il vincitore Mattia ha spiegato che per lui "ballare è la mia voce. Per me è il modo più semplice per trasmettere quello che voglio trasmettere, per dire quello che penso". Per il suo video ha scelto di puntare sulla semplicità: "In strada, senza troppe cose addosso per far uscire la spensieratezza e la leggerezza". Dopo un paio di prove, con e senza felpa, il video è pronto per fare il pieno di visualizzazioni.