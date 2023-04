Ad "Amici 22" Alessandra Celentano fa cantare le ballerine

Secondo la maestra i confronti con la collega australiana stanno facendo uscire il carattere di Maddalena e per quello anche questa settimana le vuole mettere in competizione diretta. Dovranno ballare sulle note di "All That Jazz" del musical "Chicago" e avranno la possibilità di cantare dal vivo.

In casetta arriva una busta rossa indirizzata a Maddalena da parte della maestra Alessandra Celentano. La ballerina ormai è abituata alle sue lettere, ma a sorpresa in quest'ultima l'insegnante non sottolinea i suoi difetti ma i progressi fatti nelle ultime settimane. "Questa forte competizione con Isobel ti sta facendo bene, perché stai facendo passettini in avanti. Con un carattere come il tuo non bisogna coccolarti, ma vai stimolata"

La prova del musical La Celentano le vuole mettere a confronto sul musical, dove il focus sarà tutto incentrato sulla loro personalità e sul temperamento. Per questo ha deciso di preparare una coreografia semplice, per dare loro modo di concentrarsi sull'interpretazione e sul lipsync. Non contenta decide poi di dare la possibilità alle ballerine di mostrare anche le loro doti canore: "Ho deciso di aggiungere una difficoltà al vostro guanto. Vi do la possibilità di poter cantare dal vivo la canzone del musical Chicago 'All That Jazz'. Avrete l'opportunità di prendere lezioni di canto, in modo da essere preparate alla performance". L'insegnate sottolinea che la scelta di cantare live sarà a loro discrezione: "Non essendo la vostra categoria non voglio mettere l'obbligo. Potrete scegliere se eseguire il testo cantandolo dal vivo o semplicemente in lipsync."