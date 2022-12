La vittoria di Luigi Strangis ad "Amici 21"

Il 2022 è stato l'anno della svolta professionale per Luigi Strangis, vincitore della 21esima edizione di "Amici" davanti al ballerino Michele. Al termine dell'esperienza sotto la guida di Rudy Zerbi, il cantante si era aggiudicato a maggio l'ambita coppa, oltre a un premio di 150mila euro. "Vorrei ringraziare tutta la mia famiglia e tutti i coach, che mi hanno fatto crescere", aveva commentato il cantante calabrese subito dopo il verdetto del televoto, aggiungendo un ringraziamento particolare alla conduttrice Maria De Filippi: "Oggi sto bene e se sto bene è grazie a te".

Nato a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, Luigi si avvicina alla musica fin da giovanissimo e impara a suonare diversi strumenti, dalla chitarra alla batteria, fino all'approdo nella scuola di "Amici" e alla vittoria finale.

La sua estate è segnata da diversi eventi che lo vedono impegnato in tutta Italia, mentre a ottobre pubblica il suo album di esordio "Voglio la gonna". Ma oltre alla musica, nell'anno straordinario di Luigi Strangis - concluso con due date, all'Alcatraz di Milano e all'Atlantico di Roma - c'è anche l'esperienza al cinema come protagonista del film "Il Talento di Mr. Crocodile", in cui interpreta le canzoni italiane del coccodrillo Lyle, che nella versione originale sono cantate dal cantautore canadese Shawn Mendes.