Domenica 15 maggio in diretta dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma, Maria De Filippi chiuderà questa edizione del talent show, che di puntata in puntata ha appassionato il pubblico di Canale 5. Sei i talenti che correranno per la vittoria e aggiudicarsi il premio del valore di 150mila euro . Sono i cantanti Albe, Alex, Luigi e Sissi e i ballerini Michele e Serena.

"Amici 21", tutto pronto per la finale: sei talenti in corsa per la vittoria

Oltre a quello finale durante la serata saranno assegnati il

premio di categoria

premio della Critica Tim

premio Tim

premio Radio

premio Oreo

premio Marlù

del valore di 50mila euro in gettoni d'oro; ildel valore di 50mila euro in gettoni d'oro assegnato da una giuria formata dai critici musicali e giornalisti di spettacolo delle maggiori testate quotidiane e web; ildato da una giuria tecnica del valore di 30mila euro in gettoni d'oro; ilche consegna una targa al pezzo ritenuto più radiofonico assegnato dai principali network; ildato da una giuria tecnica del valore di 20mila euro in gettoni d'oro; ildel valore di 7mila euro in gettoni d’oro a ciascun finalista.

A decretare il vincitore sarà il pubblico da casa attraverso

il televoto

Alessandra Amoroso

. La giuria che nel corso del serale ha valutato gli allievi, composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, per la prima volta si godrà quindi liberamente lo show senza l'onore di giudicare le esibizioni. Super ospite musicale, vincitrice del talent di Maria De Filippi nel 2009 (8°edizione). Ospite in studio la sciatrice Sofia Goggia.