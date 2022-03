"Amici 21", il secondo eliminato è Gio Montana: "È giusto così"

Dopo Alice, anche Gio Montana lascia "Amici": il cantante è stato il secondo eliminato della ventunesima edizione del programma condotto da Maria De Filippi. Montana è stato costretto a dover lasciare il talent show di Canale 5 dopo la sfida con il compagno di squadra Christian.

Il ballerino si è esibito in una coreografia hip hop, mentre il cantante ha portato sul palco il suo inedito "Sotto la pioggia". Dopo l'ultima sfida, i ragazzi tornano in casetta per conoscere il verdetto. "Voglio ringraziare tutti i miei compagni per come mi hanno accolto nonostante il loro percorso fosse avviato da tempo. Ringrazio per l'opportunità che mi è stata concessa", ha detto il cantante. Maria De Filippi si è congedata da Gio Montana con queste parole: "So che fossi entrato a settembre tante cose sarebbero andate diversamente. Sei stato bravo, hai fatto in un mese progressi da gigante. Sei buono come il pane, anche se ogni tanto fai il duro. Te lo dico perché esci tu". "È giusto così", si limita a dire il cantante prima di salutare i suoi compagni.