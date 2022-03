"Amici 21", Alice è la prima eliminata: "Avrei voluto una settimana in più per studiare"

Alice è la prima concorrente a essere eliminata al serale di "Amici". La ventunesima edizione del talent show di Maria De Filippi si apre con le sfide tra la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e quella di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Con la vittoria del team Celentano-Zerbi, Alice è costretta a lasciare il programma dopo aver perso la sfida con Dario prima e con Albe poi.

La ragazza non ha trattenuto le lacrime al momento dell'eliminazione immediata: avendo iniziato a ballare da poco, dopo un percorso nella ginnastica ritmica, Alice avrebbe voluto più tempo per studiare. A rassicurarla, ci pensa Maria De Filippi: "Hai fatto tantissimi passi avanti - ha detto la conduttrice -. Non essere autocritica e pignola all’ennesima potenza, sappiamo che la maestra Celentano ti ha affidato a Veronica Peparini perché pensava che lei potesse insegnarti di più". La ballerina si dice amareggiata per l'epilogo della sua avventura nella trasmissione: "Sono realista, sono consapevole di non poter vincere, ma avrei voluto una settimana in più per studiare".