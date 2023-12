La gara di canto e ballo

Balla Sofia in coppia con Umberto e il giudice si complimenta con lei. E' il turno di Lil Jolie, e Vessicchio giudica la performance "convincente" ma pensa che la cantante possa fare molto di più. Tocca a Giovanni e Mariottini loda la sua presenza scenica anche se nota una certa "intermittenza". Canta Mew che in classifica esordisce al primo posto. E' la volta di Simona che si esibisce nel ballo in coppia con Giulia Stabile: il giudice non è totalmente soddisfatto. Petit canta e Vessicchio ne loda il carattere e l'appeal pop. Si esibisce Kumo e la sua performance lo proietta in testa alla classifica. Canta Mida e Anna Pettinelli ironizza sul fatto che fatichi ad apprezzarlo ma Lorella Cuccarini non raccoglie la provocazione: "Festeggiamo i 5milioni di streaming", dice. Nek giudica positivamente l'esibizione. L'esibizione di Lucia non convinve Francesco, soprattutto a livello di energia. Holden torna a cantare e Vessicchio commenta che la scelta del brano forse non è stata la più azzeccata per sottolineare le sue capacità. Dustin si esibisce a Mariottini si complimenta per la sua esibizione, Ayle invece non convince Nek: "Non mi è arrivata l'emozione". Balla Gaia e Francesco ne loda le doti anche se nota un po' di sicurezza, anche Lorella Cuccarini commenta in maniera entusiasta il modo di danzare della ragazza, e lei si emoziona. Tocca a Matthew che in settimana ha "lasciato" Rudy Zerby per diventare allievo di Anna Pettinelli, e la prof non si lascia sfuggire l'occasione per attaccare il collega. Mariottini è entusiasta della performance di Marisol: "Sei bellissima, non solo come ragazza ma come ballerina". L'unico difetto, per il giudice, è di essere troppo perfetta. Sarah si esibisce e Zerbi, che non è il suo prof, si complimenta con lei: Nek è d'accordo anche se aggiunge: "C'è da lavorare". Nicholas torna sul palco e la sua esibizione lascia soddisfatto a metà il giudice. Per Martina c'è un'ovazione del pubblico e Vessicchio si complimenta per la sua voce e le sue capacità.