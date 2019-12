“Amici 19”, Gaia va in sfida e Nyv a “Tu si que vales”

Durante la quarta puntata del sabato di “ Amici 19 ”, condotto da Maria De Filippi , Valentin vince la sfida contro Valentina e ottiene di avere un giudice esperto di balli latino-americani. Durante un torneo tra gli allievi con i voti più alti, la cantante Nyv si aggiudica la possibilità di esibirsi a “Tu si que vales”. Gaia va in sfida per difendere il banco.

VALENTIN SFIDA VALENTINA

Il ballerino Valentin è chiamato a difendere il proprio banco e vince la sfida contro un’aspirante allieva, Valentina. Federico, il giudice di danze latino americane, come aveva chiesto Valentin che voleva un esperto della disciplina, non ha dubbi: “Valentina sei una ragazza con tantissimo talento, ma dal punto di vista tecnico c'è qualcosa da correggere, al contrario di Valentin, che è predisposto al 100 per 100 e merita di continuare questo percorso”.

PREMIO ESIBIZIONE A TU SI QUE VALES

Nel corso dello speciale, si procede con un torneo interno tra gli allievi che durante le lezioni hanno ottenuto i voti più alti. Ai vincitori andrà la possibilità di esibirsi a Tú sí que vales. Klaus Bonoldi, Paolo Giordano e Don Joe valutano Jacopo (che canta “Piccola stella senza cielo”), Gaia (che canta un inedito) e Nyv (suona un suo pezzo al piano), vince Nyv.



SFIDA TRA TALISA E VALENTIN

Maria De Filippi lascia spazio a Valentin per discutere il motivo per cui vuole un giudice di danze latino americane. Natalia Titova è d'accordo e non vuole sedersi in giuria. Quando si esibisce Valentin, arriva Federico a giudicare l'esibizione. Parte il ballo di Talisa (squadra di Gaia) con Umberto. Talisa è una ballerina di hip-hop ed è super emozionata ed imbarazzata. Tocca a Valentin con Francesca. Il giudice Federico vota Valentin, Timor sceglie Talisa, la Celentano preferisce Valentin, anche se lo rimprovera: “Non mi piace quando un ballerino balla e mi guarda negli occhi”.

PROVA TIM

Michelangelo contro Gaia. Ad Anna Pettinelli non piace l'esibizione di Michelangelo perché “è mancato di leggerezza” e vota Gaia. Stash e Zerbi concordano. Le squadre sono 1 a 1.

SFIDA DI CANTO TRA TERZETTI INEDITI

Viene offerta ai ragazzi la possibilità di esibirsi in un duetto o terzetto. La squadra di Nyv sceglie il terzetto Nyv, Giulia e Devil; la squadra di Gaia propone Martina, Jacopo e Skioffi. Il terzetto di Gaia non piace a Rudy Zerbi che definisce l'esibizione “orrenda”. Stash: “Se non siete convinti voi, non potete convincere gli altri”. “Avete fatto la prima cosa che vi è venuta in mente? Pensate la seconda... Avete fatto la figura dei peracottai” aggiunge Anna Pettinelli. Vince la squadra di Nyv.

SFIDA DI BALLO TRA JAVIER E GIUSEPPE

Due pari. Il punto va alla squadra di Gaia, dopo l'esibizione di Javier (squadra di Gaia) e Giuseppe (squadra di Nyv). La Celentano: “Giuseppe ha delle problematiche di preparazione, di piedi, forza di tenere, qualità”.

PUNTO DECISIVO

Francesco contro Inico. Stefano vuole cantare e chiede di prendere il posto, ma Inico non glielo cede. I maestri rimproverano i ragazzi perché sono disorganizzati e non riescono a scegliere chi far esibire. Vince la sfida Francesco. Gaia deve fare il nome di chi andrà in sfida. Si apre una discussione tra i ragazzi. Alla fine la cantante capitano della squadra sconfitta va in sfida per difendere il banco. Nyv, invece, è ultima in classifica e va in sfida subito contro Diego: vince Nyv. Riapre il televoto per la prossima settimana.

