"Amici 19", Francesca Tocca conferma su Instagram: "Io e Valentin non stiamo più insieme"

LEGGI ANCHE > "Amici 19", Valentin ammette: "Ho avuto una relazione con Francesca Tocca ma ora ho fatto un passo indietro"

"Visto che in questi mesi è stata una mia decisione vivermi in totale libertà la relazione con Valentin, mi sento di annunciarmi che io e Vale non stiamo più insieme. Con questo vi chiesto solo un po' di rispetto per me e per lui", ha scritto la Tocca nelle storie social, che in questi mesi ha centellinato le foto di coppia. Da parte sua, Dumitru preferisce non commentare e non dare spiegazioni ai follower curiosi di sapere i motivi della rottura.

LEGGI ANCHE >"Amici 19", Francesca Tocca e Valentin: lo scambio di cuori su Instagram fa scatenare i social

La storia tra Valentin e Francesca è iniziata a passo di danza nella talent di Canale 5, quando lei era ancora ufficialmente sposata con il collega Raimondo Todaro. Dopo aver annunciato la separazione, è stato proprio quest'ultimo a spiegare che la crisi con la moglie era in atto da tempo e che la sua relazione con Dumitru non era stata la causa scatenante della rottura.

