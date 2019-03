Ambra sulla separazione da Renga: "Mio figlio disse "Capisco la situazione ma non obbligatemi a essere felice""

“Penso che la lezione più grande ce l’abbia data nostro figlio: ci disse ‘"non dovete obbligarmi a essere felice. Posso capire la situazione, ma la felicità è un’altra cosa". E aveva ragione”. Ambra Angiolini racconta commossa, a “Verissimo”, le difficoltà nate dalla separazione da Francesco Renga.



Un distacco che è avvenuto sotto i riflettori per via della notorietà di entrambi: “A volte è meglio parlare in pubblico per evitare che escano cose sui giornali che ‘sporcano’ una cosa che sporca non è. Però poi basta”, continua l’attrice. Ma il rapporto con il cantante è rimasto positivo: “Gli voglio bene, vivo ancora a Brescia. Mi ha messa nelle peggiori condizioni, frequentare gli stessi posti, ma lo rifarei”.