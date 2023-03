Amanda Bynes, l'ex stellina della tv ricoverata dopo essere stata fermata nuda per strada

Questa volta, per Amanda Bynes, le cose potrebbero mettersi davvero male. L'attrice, ancora in libertà vigilata per guida in stato d'ebrezza nel 2012, è stata arrestata nel suo appartamento di New York dopo che, il portiere del suo stabile, avendola beccata a fumare marijuana nella hall, ha chiamato la polizia. All'arrivo degli agenti, l'attrice ha provato a liberarsi delle prove lanciando dalla finestra il bong che usava per fumare Leggi Tutto

I colleghi: "Preghiamo per lei"

Una fonte vicina ad Amanda ha fatto sapere che è attualmente ricoverata in ospedale e probabilmente continuerà a ricevere cure per diversi giorni. I ricoveri in psichiatria in genere durano 72 ore, ma in caso di necessità il periodo può essere prolungato. Per questo è stata annullata la sua partecipazione al Con degli anni '90, che era prevista per il 19 marzo in Cunnetticut. Avrebbe dovuto riunirsi con i colleghi Kenan Thompson e Kel Mitchell, protagonisti insieme a lei della serie degli Anni Novanta "All That". "Stiamo pregando per lei. E' fantastico sapere che sta meglio, ma continuiamo a pregare per il suo percorso. La risposta alle nostre preghiere è il fatto che stia meglio", hanno dichiarato gli attori.