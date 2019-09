Amadeus: "Venti big in gara, una serata di cover sanremesi e tanti ospiti internazionali..."

I big saranno venti in tutto, ma nessuna indiscrezioni sulle canzoni, ci sarà poi una serata, la terza, e. interamente dedicata alle cover sanremesi, che i partecipanti sceglieranno e potranno cantare con chi vogliono e come vogliono e tanti ospiti internazionali... Queste alcune delle anticipazioni di Amadeus su Sanremo 2020, giunto alla sua 70esima edizione.

Ospite di Mara Venier a "Domenica in", il futuro conduttore e direttore artistico della kermesse canora ha svelato i punti salienti del nuovo Festival di Sanremo, che inizierà il 4 febbraio e che festeggia il suo settantesimo compleanno. La terza serata sarà quindi un omaggio alla "Canzone di Sanremo" e avrà un punteggio che si sommerà a quello delle serate precedenti. "Tutti e 20 i cantanti in gara potranno scegliere uno dei brani dei 70 anni del Festival e reinterpretare come vogliono e con chi vogliono: con il cantante originale, un altro interprete, un coro, o da soli, sarà un omaggio libero".



Altra novità sarà il ritorno degli ospiti internazionali: "Si deve al grande show perché' lo impone questa edizione, questi 70 anni. L'evento nell'evento". Amadeus ha infine voluto parlare anche dell'amico e collega Fiorello, per il quale, ha spiegato, non ci saranno limiti: "Rosario sa che la porta di Sanremo è aperta, lo conosco da 35 anni e ha la libertà di fare quello che vuole, entrare dove vuole, andare dove vuole e inventarsi quello che vuole. Non c'è neanche bisogno che mi avvisi".