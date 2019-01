Alvin a “Verissimo”: “Stavolta vivrò l’Isola da naufrago”

Uno dei volti più noti della televisione italiana. È partito da Disney Channel e sta per arrivare in Honduras. Alvin, pseudonimo di Alberto Bonato, nella sua carriera ha rivestito tantissimi ruoli, spesso da conduttore e da inviato nei programmi Mediaset. E proprio come inviato lo hanno conosciuto i telespettatori de “L’Isola dei Famosi”. Stavolta però sarà diverso perché Alvin sarà uno dei concorrenti del reality condotto da Alessia Marcuzzi. L'annuncio ufficiale arriva negli studi "Verissimo": “Sono pronto a vivere la mia esperienza da naufrago” racconta in esclusiva ai microfoni di Silvia Toffanin. Una decisione che va in controtendenza rispetto alle sue ultime dichiarazioni sulla lontananza dalla famiglia: “Questa volta però lo affronterò in maniera diversa, non starò via per tanto tempo per lavoro ma per un’esperienza completamente diversa”. E per i bimbi come si fa? “Mia moglie ha avuto un’idea geniale: ha fatto la scatola degli abbracci e quando non riuscirò ad abbracciarli di persona, i piccoli potranno tirarne fuori uno”.