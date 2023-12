Alfonso Signorini sul compagno Paolo: "Prima ero contrario, ora potrei sposarlo"

"Il matrimonio? Prima ero contrario, ora sono possibilista". Ospite a "Verissimo" per lanciare la nuova collocazione del suo "Grande Fratello", in onda il lunedì e il sabato, Alfonso Signorini parla d'amore, aprendo all'ipotesi di un matrimonio con il suo compagno di una vita: Paolo Galimberti.

"Non vorrei nessun altro al mio fianco se non lui. Quindi perché non continuare il nostro cammino insieme finché Dio vuole", domanda retorico il conduttore, richiedendo, nel caso, la presenza di Silvia Toffanin e di Pier Silvio Berlusconi all'evento.

"Voi ci dovete venire, mi raccomando", sottolinea Signorini, svelando alla presentatrice di avere già il nome della testimone. "Marina, tua cognata. Ce l'ha proprio detto".