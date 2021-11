Alex Belli sul presunto flirt con Soleil: "Tra noi un'intesa artistica, lei mi ha convinto a non lasciare la Casa"

"Tra me e Soleil c'è un'intesa artstica, ma siamo amici: è stata lei a convincermi a non abbandonare la Casa". Nella diciassettesima puntata del "Grande Fratello Vip" continua a tenere banco il presunto flirt tra Alex Belli e Soleil Sorge. Il rapporto intimo tra i due ha infastidito la moglie di Belli, Delia Duran, tanto che nell'ultima puntata la modella è entrata nella Casa per avere un chiarimento. A tre giorni da quell'incontro, l'attore ha avuto modo di riflettere e chiarire la propria posizione nel corso della puntata di lunedì 8 novembre: "Delia mi ha chiesto di essere me stesso qua dentro. Il fatto che io viva l'amicizia pura qua dentro è la dimostrazione più alta di quella promessa. Che faccio, devo stare qui a fare finta di essere lontano da un'amica?".

"Ho chiesto scusa a Delia perché ho sbagliato a baciare Soleil per gioco" - ha proseguito Belli, "Soleil e Davide mi hanno fatto ragionare che mia moglie voleva che rimanessi qua dentro, che non mollassi". Anche Soleil ha voluto dire la sua: "Se è necessario, preferisco fare un passo indietro, preferisco che Alex sia tranquillo".

E a Delia Duran, che l'ha accusata di essere una "gattamorta", l'influencer risponde in maniera secca: "Guardi come si comporta Alex anche con le altre persone - ha detto - non mi pare di essere l'unica che riceve baci da lui o con cui abbia particolare affetto. La invinto a non continuare a chiamarmi così, altrimenti potrei innervosirmi".