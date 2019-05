Alex Belli-Mila Suarez, a “Domenica Live” lo scontro finale

Sembra non finire mai la relazione tra Alex Belli e Mila Suarez. I due si sono lasciati da tempo, ma gli strascichi continuano ancora a desso. Dopo il confronto tra Mila e Delia Duran (nuova compagna di Alex) dentro la Casa del Grande Fratello, adesso è proprio l’uomo che vuole chiarirsi con la ex. A “Domenica Live” così parte il confronto tra i due. Più uno scontro, in realtà, che un confronto: “Io non sono qui per attaccarti Mila – spiega l’attore e modello, provando a parlare pacatamente con la donna – però se tutti hanno un’idea di te, fatti due domande”. Ma la replica della Suarez arriva subito: “Non fai più parte della mia vita, hai messo tutti contro di me”. Ed è qui che Alex perde la testa: “Per un mese e mezzo mi hai buttato m... addosso, non sai ascoltare le persone”.