Alex Belli denuncia su Instagram: "Io e Delia abbiamo subito un'aggressione dal suo ex"

Tornati più uniti che mai dalla partecipazione a "Temptation Island Vip" , Alex Belli e Delia Duran sono finiti al centro di un violento litigio. A denunciare l'accaduto è stato l'attore che nelle storie su Instagram ha spiegato: "C'è stata una colluttazione pesante dove Delia e io abbiamo subito un'aggressione dal suo ex che non è degno di portare nemmeno il nome di 'uomo'", senza specificare altri dettagli.

Non è ancora chiara la modalità dell’aggressione e nemmeno del luogo dove sia avvenuta tale colluttazione. Sui social, Belli stava rispondendo alle domande dei follower, quando un utente gli ha chiesto cosa fosse successo tra Delia e il suo ex. L'attore non ha approfondito ulteriormente i fatti e alla successiva domanda ("Ti ho visto l'altra sera al pronto soccorso, come sta Delia?") ha spiegato le condizioni della fidanzata: "Fortunatamente sta bene, ha avuto solo una slogatura al polso e qualche ematoma".

La modella venezuelana aveva parlato da Barbara d'Urso dell’uomo con cui in passato aveva avuto una storia, raccontando a "Domenica Live" gli atteggiamenti violenti di cui era stata vittima.