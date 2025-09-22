Alessio Vassallo e Ginevra Pisani si sono sposati

L'attore e l'ex volto di "Uomini e Donne" si sono giurati amore eterno con una cerimonia intima e tradizionale
Dopo Andrea Preti e Venus Williams (che sono diventati marito e moglie a Ischia), anche l'attore Alessio Vassallo e l' ex volto di "Uomini e Donne",Ginevra Pisani si sono sposati. La cerimonia ha avuto luogo all'aperto in una villa di Posillipo, a Napoli, con affaccio sul golfo. Come nella migliore delle tradizioni hanno scelto di giurarsi amore eterno nella città natale della sposa, circondati dagli affetti più stretti.
"L’immagine che mi resterà per sempre è l’arrivo di Ginevra con il padre", ha raccontato lui a "Vanity Fair". "Io ero accanto a mia madre. Subito dopo, lasciando per un attimo tutti gli altri, sono corso verso mio padre, che per motivi di salute era rimasto seduto. Vedere la sua gioia negli occhi è stata la mia".
Una giornata speciale, condivisa con una ottantina di invitati. "Amici e parenti che hanno resistito al tempo. Resistere al tempo oggi è un atto rivoluzionario", ha sottolineato Vassallo. I dettagli dell'evento sono stati curati direttamente dalla sposa, che ha seguito personalmente ogni fase del matrimonio: colazione, cerimonia, buffet, pranzo a base di pesce e musica dal vivo. "Io le sono stato accanto, ma le scelte sono state tutte sue. Ha creato qualcosa di unico, una magia", ha dichiarato orgoglioso l'attore.
Un'intesa immediata quella tra Alessio e Ginvevra, che si è cementata in questi tre anni attraverso la tournée teatrale e la convivenza. "Il primo appuntamento sembrava quello di due persone che si conoscono da una vita. Abbiamo scoperto che la convivenza, nonostante la poca esperienza, funzionava benissimo". Ora il suo obiettivo è quello di renderla felice per il resto della vita: "Ginevra è l’anima più pura che abbia mai incontrato, forse anche troppo pura per questo mondo. Voglio farla sorridere sempre, non farle mancare nulla e prendermi cura di lei".
Commenti (0)