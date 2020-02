Alessia Marcuzzi: "Lasciata l'Isola torno a Temptation"

Isola che lasci, isola che trovi. Alessia Marcuzzi ha da poco detto addio alla conduzione de " L'Isola dei Famosi " ma come confessa a " Tv Sorrisi e Canzoni " che le dedica la cover presto sarà al timone di " Temptation Island ". "Le isole c'entrano ma parliamo della nostra Sardegna. L'anno scorso è andata così bene che rifarò Temptation Island", spiega.

LEGGI ANCHE >

Siparietto a luci rosse: Alessia Marcuzzi mostra tutto

"Ho lasciato l'Isola - prosegue - perché si è chiuso un cerchio, un ciclo. Mi sembrava davvero di aver dato tutto. L'edizione a cui sono più legata è quella del 2017, con Raz Degan, per me lui è stato il naufrago perfetto. Il bacio che si è scambiato con Paola Barale è un ricordo che conservo nel cuore". Tornarci come concorrente? "Mai dire mai".

TI POTEREBBE INTERESSARE: